Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Οι πολίτες πήραν προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του League Cup Αγγλίας

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Carabao Cup καθώς νίκησε 2-0 τη Νιουκάστλ εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Η Νιουκάστλ έχασε πολλές ευκαιρίες και τιμωρήθηκε από τον Σεμένιο στο 53′, που σε κενή εστία έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γκανέζος θα μπορούσε να έχει και δεύτερο γκολ, λίγα λεπτά αργότερα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ του Χάαλαντ στη φάση στο 63′.

Ο Τσερκί στο 90+9′ έκανε το 2-0 για την ομάδα του Γκουαρντιόλα και της έδωσε τεράστιο προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τσέλσι και Άρσεναλ.

Οι πολίτες κράτησαν μέχρι το τέλος το προβάδισμά τους και πήραν σημαντική νίκη, που τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό του Έτιχαντ (04/02/26, 22:00).