Η Νιούκαστλ αγωνίζεται μετά από 21 χρόνια στους ομίλους του Champions League. Ο αγώνας της στην έδρα της Μίλαν, όμως, για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, αμαυρώθηκε από το μαχαίρωμα ενός οπαδού της.

Χιλιάδες οπαδοί τη Νιούκαστλ βρίσκονται στο Μιλάνο, για την αποψινή αναμέτρηση της ομάδας στην έδρα της Μίλαν, για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League (19/09, 19.45).

Τα πράγματα, όμως, ξέφυγαν το βράδυ της Δευτέρας (18.09). Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ένας 57χρονο φίλος της αγγλικής ομάδας δέχτηκε επίθεση από περίπου 8 άτομα. Μάλιστα, τη στιγμή που ήταν πεσμένος στο έδαφος δέχτηκε μαχαιριές στην πλάτη και τα χέρια.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και ο οπαδός της Νιούκαστλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή, ενώ η οικογένειά του πηγαίνει στο Μιλάνο για να βρεθεί στο πλευρό του.

BREAKING: A Newcastle fan is in hospital after being stabbed in Milan last night. pic.twitter.com/4ratPEWwkj