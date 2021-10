Η Νιουκάστλ άλλαξε… χέρια. Το fund από τη Σαουδική Αραβία που ανήκει στον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν απέκτησε την ομάδα από τον Μάικ Άσλεϊ και τη Δευτέρα (11.10.2021) η Αμάντα Στέιβλι και ο Μεχρντάντ Γκοντούσι (θα την… τρέχουν) βρέθηκαν στο προπονητικό της ομάδας.

Η Αμάντα Στέιβλι και ο Μεχρντάντ Γκοντούσι (βοήθησαν στην ολοκλήρωση του deal και πλέον θα.. τρέχουν την ομάδα) επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το προπονητικό κέντρο και συναντήθηκαν με τους παίκτες της Νιουκάστλ.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που πόσταρε η ομάδα στα social media, οι πάντες ήταν με ένα χαμόγελο στα χείλη. Τα νέα “αφεντικά” της Νιουκάστλ παρακολούθησαν και το πρόγραμμα της προπόνησης.

Amanda Staveley and Mehrdad Ghodoussi introduce themselves at the #NUFC training ground.



