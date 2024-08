Νόα Λάιλς: Έχω άσθμα, δυσλεξία, άγχος και κατάθλιψη

Ο Νόα Λάιλς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκλόνισε τον κόσμο με την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Νόα Λάιλς είναι ο ταχύτερος άνθρωπος του πλανήτη. ο Αμερικανός σπρίντερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας την τελευταία στιγμή τον Τζαμαϊκανό Τόμσον.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, τονίζοντας πως όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίζεις, δεν μπορεί να καθορίσει τι μπορεί να γίνεις.

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!