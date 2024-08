Νόα – Ρουζόμπεροκ: Έπεσαν τα φώτα και διεκόπη ο αγώνας στο Conference League

Η Νόα απέκλεισε την ΑΕΚ στον προηγούμενο γύρο των προκριματικών του Conference League και πλέον αντιμετωπίζει τη Ρουζόμπεροκ για τα πλέι οφ, αλλά ο πρώτος αγώνας τους διεκόπη για πρόβλημα στα φώτα.

Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης του Conference League και ενώ η Νόα προηγείτο με 1-0, τα φώτα στο γήπεδο της Αρμενίας έπεσαν και το παιχνίδι σταμάτησε για μερικά λεπτά, με τους οπαδούς να ανάβουν φακούς στην εξέδρα.

Λίγο αργότερα πάντως, ο αγώνας συνεχίστηκε για Νόα και Ρουζόμπεροκ, με την ομάδα της Αρμενίας να φθάνει τελικά σε μία εντυπωσιακή νίκη με 3-0.

The UEFA Conference League playoff match between Armenia’s “Noah” and Slovakia’s “Ružomberok” was abruptly interrupted when the lights went out at Abovyan Stadium. At the time of the blackout, Noah was leading 1-0. pic.twitter.com/AHIe84NrlF