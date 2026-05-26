Νόσκοβα – Σάκκαρη 0-2: Με απίθανη εμφάνιση στον δεύτερο γύρο του Roland Garros η Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε τεράστια εμφάνιση κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα (Νο.12) και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κοίταξε στα μάτια την Τσέχα, τη νίκησε με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Αμερικανίδα Κλερ Λιού (No.182).

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε ως αουτσάιντερ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου του Roland Garros. Η Νόσκοβα βρίσκεται στο No.12 στον κόσμο και στα χαρτιά ήταν το φαβορί κόντρα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, No.49 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ωστόσο, η Σάκκαρη επιβλήθηκε κατά κράτος της Τσέχας και επικράτησε με 7-5, 7-6. Η Ελληνίδα τενίστρια πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam για πρώτη φορά μετά το 2022 (!) και θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση, αφού θα είναι φαβορί κόντρα στην Κλερ Λιού (No.182).

Στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ, αλλά η Νόσκοβα απάντησε σε κρίσιμο σημείο (4-4). Μάλιστα, η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4), φέρνοντας το σετ σε ισορροπία (5-5).

Στη συνέχεια, έκανε μπρέικ, προηγήθηκε με 6-5 και έκλεισε το πρώτο σετ (7-5) στο σερβίς της.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε εξίσου καλά με το πρώτο. Η Λίντα Νόσκοβα ήταν σε θέση σερβίς, με τη Μαρία Σάκκαρη να κάνει και πάλι μπρέικ.

Ωστόσο, η Τσέχα είχε απαντήσεις, έκανε σερί 4-0 και ξέφυγε με 4-1 και στη συνέχεια με 5-2. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι η Νόσκοβα θα έφτανε στην ισοφάριση, η Σάκκαρη απάντησε με τρία σερί γκέιμ και έφερε το δεύτερο σετ στα ίσια (5-5).

Τελικά, το παιχνίδι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί όπου η Σάκκαρη κυριάρχησε, επικράτησε με 7-3 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον δεύτερο γύρο.