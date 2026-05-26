Νόσκοβα – Σάκκαρη 0-2 τελικό: Πρόκριση για την Ελληνίδα τενίστρια στον δεύτερο γύρο του Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα στη Ρώμη / REUTERS/Claudia Greco
15:46 | 26.05.2026
Φοβερή Μαρία! Έκανε την υπέρβαση και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros
15:45 | 26.05.2026
Τέλος! Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο τάι μπρέικ και έκανε το 2-0 σετ
15:39 | 26.05.2026
Η Σάκκαρη προηγείται με 5-3 στο τάι μπρέικ και πλησιάζει στη νίκη
15:36 | 26.05.2026
Η Σάκκαρη κάνει το 6-6 και στέλνει το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ
15:26 | 26.05.2026
Φοβερή Σάκκαρη! Μπρέικ και 5-4
Δεν έχασε πόντο η Ελληνίδα τενίστρια που σερβίρει για την ισοφάριση
15:20 | 26.05.2026
5-3 μειώνει η Σάκκαρη που καλείται να κάνει μπρέικ για να μείνει ζωντανή στο δεύτερο σετ
15:18 | 26.05.2026
Δεν τα κατάφερε η Μαρία, παρά τις πολλές ευκαιρίες που είχε
15:12 | 26.05.2026
Δίνει φοβερή μάχη η Σάκκαρη για να κάνει το μπρέικ και να μπει γερά στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ
15:06 | 26.05.2026
4-2 μειώνει η Σάκκαρη και μένει ζωντανή στο δεύτερο σετ
15:05 | 26.05.2026
Η Νόσκοβα ξεφεύγει με 4-1
15:04 | 26.05.2026
Προσπαθεί να αντιδράσει η Μαρία
15:02 | 26.05.2026
Η Τσέχα τενίστρια έχει το μομέντουμ και κυριαρχεί στο δεύτερο σετ
14:57 | 26.05.2026
Η Νόσκοβα κάνει δεύτερο σερί μπρέικ και ξεφεύγει με 3-1
14:55 | 26.05.2026
2-1 η Νόσκοβα, περνάει μπροστά
14:55 | 26.05.2026
Η Νόσκοβα, με μεγάλη περιπέτεια, έκανε το 1-1, απαντώντας κατευθείαν στο μπρέικ
14:54 | 26.05.2026
Η Σάκκαρη προσπαθούσε εδώ και 10 λεπτά να κρατήσει το σερβίς της αλλά δεν τα κατάφερε
14:38 | 26.05.2026
Μπρέικ κατευθείαν για τη Σάκκαρη, ακριβώς όπως στο πρώτο σετ!
0-1 μπροστά η Μαρία στο δεύτερο σετ
14:29 | 26.05.2026
Τέλος στο πρώτο σετ! Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 7-5
Με δύο μπρέικ, το ένα στο πιο κομβικό σημείο, η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ και έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο γύρο
14:27 | 26.05.2026
Φοβερή Σάκκαρη! Βρήκε μπρέικ σε κρίσιμο σημείο (5-6) και σερβίρει για το πρώτο σετ
14:23 | 26.05.2026
5-5 η Σάκκαρη
Έδειξε χαρακτήρα η Ελληνίδα τενίστρια και πήρε το γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο
14:23 | 26.05.2026
Η Νόσκοβα δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά έκανε το 5-4
Πρώτο προβάδισμα για την Τσέχα στο πρώτο σετ. Η Μαρία Σάκκαρη σερβίρει πλέον με την πλάτη στον τοίχο
14:15 | 26.05.2026
Καταστροφικό σέρβις γκέιμ για τη Σάκκαρη και 4-4
Η Νόσκοβα έκανε το μπρέικ, μην αφήνοντας την Ελληνίδα τενίστρια να πάρει ούτε πόντο στο σερβίς της
14:12 | 26.05.2026
Η Νόσκοβα μειώνει σε 3-4 στα γκέιμ του πρώτου σετ
Μέχρι στιγμής τη διαφορά την κάνει το μπρέικ της Μαρίας στο πρώτο γκέιμ του αγώνα
14:08 | 26.05.2026
Η Σάκκαρη δεν αφήνει περιθώρια στο σερβίς της και κάνει το 2-4
14:05 | 26.05.2026
2-3 μειώνει και πάλι η Νόσκοβα στο σερβίς της
14:01 | 26.05.2026
Εντυπωσιακά χτυπήματα και 1-3 για τη Σάκκαρη
13:59 | 26.05.2026
1-2 η Νόσκοβα, η οποία παίρνει το πρώτο γκέιμ της
13:55 | 26.05.2026
0-2 για τη Σάκκαρη που έχει μπει πολύ δυνατά στον αγώνα
13:55 | 26.05.2026
0-1 στα γκέιμ για τη Σάκκαρη που σερβίρει για να ξεφύγει στο σκορ
13:52 | 26.05.2026
Εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Μαρία που έκανε μπρέικ με το "καλημέρα"
13:48 | 26.05.2026
Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση
13:44 | 26.05.2026
Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες
13:44 | 26.05.2026
Η Μαρία κυνηγάει στο Παρίσι την πρώτη νίκη της μετά το 2022!
Μετράει σερί αποκλεισμούς από τον πρώτο γύρο τα τελευταία χρόνια
13:44 | 26.05.2026
Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Λιου ή Ουτσιτζίμα, που μονομαχούν αυτή την ώρα
13:42 | 26.05.2026
Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο.49) έχει συναντήσει τη Νόσκοβα άλλες δύο φορές
Από μία νίκη έχουν πανηγυρίσει οι δύο τενίστριες σε σκληρή επιφάνεια
13:42 | 26.05.2026
Η Μαρία Σάκκαρη πέφτει στα… βαθιά από τον πρώτο γύρο, έχοντας δύσκολο έργο κόντρα στην Τσέχα Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης
13:41 | 26.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Λίντα Νόσκοβα για τον πρώτο γύρο του Roland Garros