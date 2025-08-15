Νότιγχαμ Φόρεστ: Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, προσφέρει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε μία νέα κοινωνική πρωτοβουλία, με την οποία και θα προσφέρονται εισιτήρια για τους αγώνες της, σε παιδιά και νέους από “ευάλωτες” ομάδες.

Η νέα πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ έχει το όνομα «Magic Moments» και μέσω αυτής θα διατίθεται 30 εισιτήρια σε νεαρούς του Νότιγχαμσαϊρ, για κάθε εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας στην Αγγλία.

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε το γεγονός, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: “Υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Όμιλος επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στο να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων σε όλη την περιοχή. Από την υποστήριξη τραπεζών τροφίμων και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έως την συνεργασία σε έργα βάσης και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ο Όμιλος χρησιμοποιεί τακτικά την πλατφόρμα του για να ενισχύει, να υποστηρίζει και να συνδέεται”.