Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει βάλει… πλώρη για ένα ακόμη Γκραν Σλαμ στην τεράστια καριέρα του και πλέον βρίσκεται στην 4άδα του Wimbledon, αφού επικράτησε και του Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-1 σετ (4-6, 6-1, 6-4, 6-3).

Μέσα σε δύο ώρες και 48 λεπτά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς “καθάρισε” τον φορμαρισμένο Αντρέι Ρούμπλεφ και προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον επίσης εξαιρετικό φέτος Γιανίκ Σίνερ, αλλά φαντάζει πλέον δύσκολο να σταματήσει κάποιος τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα, από την κατάκτηση του 24ου Γκραν Σλαμ.

The quest for number eight continues. @DjokerNole comes from a set down to defeat Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 to advance to his 46th Grand Slam semi-final 👏#Wimbledon pic.twitter.com/SfkYzYzm7b