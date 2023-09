Η… Σερβία υποδέχθηκε τον κατακτητή του US Open, Νόβακ Τζόκοβιτς και την δευτεραθλήτρια κόσμου, ομάδα μπάσκετ της χώρας, με τον “Τζόκερ” να “λυγίζει”.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η εθνική μπάσκετ της Σερβίας έφτασαν στο Βελιγράδι, έχοντας στις… αποσκευές τους το τρόπαιο του US Open και τη δεύτερη θέση στο Μουντομπάσκετ 2023, αντίστοιχα.

Οι Σέρβοι επιφύλασσαν μία μεγάλη υποδοχή στους θριαμβευτές τους, με τον “Τζόκερ” να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μάλιστα, η συγκίνηση του Τζόκοβιτς ήταν τέτοια, που κάποιοι παίκτες της εθνικής μπάσκετ της Σερβίας βρέθηκαν δίπλα του και προσπάθησαν να τον “ηρεμήσουν”.

US Open champion Novak Djokovic broke down into tears while being welcomed back to Serbia alongside the Serbian basketball team 🙌 pic.twitter.com/mQMZMMMoJx

NOVAK DJOKOVIC IN BELGRADE.🇷🇸🔥 This is how legends are celebrated. Thousands of people gathered in Belgrade to welcome the greatest tennis player in history.🐐24X🏆.

pic.twitter.com/1QSelyMFGE