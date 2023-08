Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στον “θρόνο” του στο Σινσινάτι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενόψει US Open. Για να έρθει η νίκη κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια και πανηγυρίστηκε έντονα, σκίζοντας την μπλούζα του.

Έδωσε μεγάλη “μάχη” και τα κατάφερε! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη ρεβάνς από τον Κάρλος Αλκαράθ, για την ήττα του στον τελικό του Wimbledon και σήκωσε τον τίτλο στο Cincinnati Masters, επικρατώντας με ανατροπή (7-5, 6-7, 6-7). Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας το πανηγύρισε έξαλλα, σκίζοντας την μπλούζα του, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού.

Για να φτάσει σε αυτή τη νίκη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόπιασε πολύ, ενώ φάνηκε να επηρεάζεται και από την ζέστη, αντιμετωπίζοντας έντονη αδιαθεσία. Αυτό τουλάχιστον είπε και στον γιατρό, όταν κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ, μετά το τέλος του πρώτου σετ, το οποίο και έχασε.

Too tough to die 💪



The moment @DjokerNole locked up his record 39th Masters title in THE MOST DRAMATIC fashion, 5-7 7-6 7-6 over Carlos Alcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/B7GGCPfjDX