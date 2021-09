Η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Βοσνία και η… συνάντηση που είχε, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους οπαδούς του Σέρβου τενίστα. Πως αντέδρασε η πλευρά του “Νόλε”.

Κατά την επίσκεψή του στην Βοσνία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό να κάθεται δίπλα στον Μίλαν Γιόλοβιτς.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Drina Wolves (Οι Λύκοι του Ντρίνα) οι οποίοι κατηγορούνται πως συμμετείχαν στην γενοκτονία κατά των Βόσνιων στην Σρεμπρένιτσα. Κρίθηκε ένοχος το 2017 με την κατηγορία της γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται πως τραβήχτηκε πέρσι και διέρρευσε τις τελευταίες ώρες από δημοσιογράφο του Sarajevo Times

Πολύ γρήγορα, οι κριτικές για τις συναναστροφές του Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις πήραν μεγάλες διαστάσεις.

“Ο Djokovic θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όμως προτιμά να μοιράζει τη συντροφιά του με εγκληματίες πολέμου, να τραγουδά σε γάμους με υποστηρικτές του Mirolad Dodik (πρώην πρόεδρος της Βοσνίας, αρνητής της γενοκτονίας των μουσουλμάνων Βοσνίων της Σρεμπρένιτσα) και να κάνει πικ νικ με ανθρώπους που οργάνωσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις που οδήγησαν σε γενοκτονία”, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο, από αυτά που υπήρξαν στο Twitter.

Novak Đoković in the presence of a notorious Serb commander from the Bosnian war. Milan Jolović’s unit took part in the final attack on #Srebrenica. Đoković has a history of associating with & promoting Serb extremists in various way. Honestly we need an article on the topic. pic.twitter.com/wtR8FlJmhI