Νόβακ Τζόκοβιτς και Λούκα Ντόντσιτς μαζί στην κερκίδα για το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Δύο διάσημοι οπαδοί των δύο ομάδων, βρέθηκαν παρέα στην εξέδρα για το ματς της Euroleague
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε αγώνα της Euroleague / (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα για την 38η αγωνιστική της Europleague, είχε μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και έφερε πολύ κόσμο στις κερκίδες, μεταξύ των οποίων και οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Λούκα Ντόντσιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρός Αστέρας κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη φετινή Euroleague και η “μονομαχία” τους για το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη, οδήγησε τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Λούκα Ντόντσιτς στο γήπεδο της “Βασίλισσας”.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις είναι οπαδός των “ερυθρόλευκων” του Βελιγραδίου, ενώ ο Σλοβένος σούπερ σταρ του τένις, παραμένει οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία ανδρώθηκε ως παίκτης, αλλά η… αντιπαλότητα δεν τους απέτρεψε από το να καθίσουν μαζί και να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς.

Τζόκοβιτς και Ντόντσιτς διατηρούν πάντως φιλική σχέση εδώ και χρόνια.

