Νόβακ Τζόκοβιτς και Λούκα Ντόντσιτς μαζί στην κερκίδα για το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρός Αστέρας κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη φετινή Euroleague και η “μονομαχία” τους για το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη, οδήγησε τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Λούκα Ντόντσιτς στο γήπεδο της “Βασίλισσας”.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις είναι οπαδός των “ερυθρόλευκων” του Βελιγραδίου, ενώ ο Σλοβένος σούπερ σταρ του τένις, παραμένει οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία ανδρώθηκε ως παίκτης, αλλά η… αντιπαλότητα δεν τους απέτρεψε από το να καθίσουν μαζί και να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς.

La entrada de Luka Doncic y Novak Djokovic al Movistar Arena. @BSphere_ pic.twitter.com/JTYJNEql9r — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) April 16, 2026

Novak Djokovic and Luka Doncic at the Movistar Arena in Madrid.



Legends. pic.twitter.com/W2sqb63QdN — Danny (@DjokovicFan_) April 16, 2026

Τζόκοβιτς και Ντόντσιτς διατηρούν πάντως φιλική σχέση εδώ και χρόνια.