Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία με το “καλημέρα” στο φετινό ATP Masters. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Χόλγκερ Ρούνε και εξασφάλισε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2023, κάτι που επιτυγχάνει για 8η φορά στην καριέρα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα γίνει ο πρώτος τενίστας στην ιστορία, ο οποίος θα φθάσει τις 400 εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης που διατηρεί η ATP.

«Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για εμένα, γιατί διακυβεύονταν πολλά και γι’ αυτό, ένιωσα πολλά συναισθήματα», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Σέρβος πρωταθλητής.

The point that sealed an EIGHTH year-end No.1 🥇@DjokerNole defeats Rune 7-6 6-7 6-3 for a 19th consecutive win! #NittoATPFinals pic.twitter.com/XJgGeGhgsT