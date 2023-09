Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για το δικό του τελικό στο US Open, αλλά δεν ξέχασε και τον τελικό της πατρίδας του, της Σερβίας, με τη Γερμανία στο Mundobasket 2023.

Γνωστός οπαδός του μπάσκετ, ο Τζόκοβιτς έστειλε μήνυμα στους συμπατριώτες του για το Γερμανία – Σερβία και τόνισε ότι θα δει και ο ίδιος το ματς, πριν προετοιμαστεί για τη δική του “μάχη” με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του US Open.

“Όλη η Σερβία είναι περήφανη για ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα, για το πόσο μακριά έχετε πάει. Είμαστε ένα μπασκετικό έθνος και θα είμαστε για πάντα. Σας στηρίζουμε, σας στηρίζω. Πιθανότατα θα δω το παιχνίδι το πρωί, αν τα καταφέρω. Ίσως κάποια από τα τελευταία δεκάλεπτα. Εν συνεχεία θα προετοιμαστώ για τον δικό μου αγώνα. Εύχομαι να κάνουμε το 2/2 για τη Σερβία την Κυριακή. Ό,τι κι αν γίνει, είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το υπέροχο ομαδικό πνεύμα, την ευελιξία και τη μαχητικότητα για τη σημαία και το έθνος”.

Novak Djokovic sends his support to the Serbian national team 🇷🇸#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/ohgnDq8PSO