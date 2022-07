Θριαμβευτική υποδοχή ετοίμασαν οι Σέρβοι στον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι, μετά την κατάκτηση του Wimbledon.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 21ο Grand Slam τίτλο του και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στο Βελιγράδι με τον 22ο, χρησιμοποιώντας τα λόγια του μεγάλου Κόμπι Μπράιαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένιωσα μόνος μετά την Αυστραλία, αλλά εδώ ένιωσα όλη την αγάπη και τη στήριξη του λαού μου. Ελπίζω πως αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι σ’ αυτή τη θέση. Γι’ αυτές τις στιγμές ζω, θα μείνουν στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όσο για τους μελλοντικούς στόχους του, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κόμπι Μπράιαντ, δήλωσε: «Ο αγαπημένος μου τίτλος είναι ο επόμενος!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Djokovic: I hope this is not the last time we meet here. pic.twitter.com/k2Db31S2Ki