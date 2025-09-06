Αθλητικά

Ντανιέλ Ποντένσε στους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Με εκπλήσσετε ακόμα με το πάθος και την αγάπη σας για μένα»

Η πρώτη ανάρτηση του Ποντένσε μετά την επιστροφή του στον Ολυμπικακό
Ο Ντανιέλ Ποντένσε στην παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ντανιέλ Ποντένσε στην παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον αγαπημένο του Ολυμπιακό για μία τρίτη θητεία στην ομάδα και η υποδοχή του από τους οπαδούς των Πειραιωτών, έφεραν μία αποθεωτική ανάρτησή του στα social media.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν μαζικά στο αεροδρόμιο για να καλωσορίσουν τον Ντάνιελ Ποντένσε στην ομάδα τους και ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έκρυψε την έκπληξή του.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες από την παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε έγραψε στο instagram: “Τι μπορώ να πω; Ήταν μια έντονη εβδομάδα. Πραγματικά με εκπλήσσετε ακόμα με την υποστήριξή σας, το πάθος και την αγάπη σας για μένα και για αυτό το γιγαντιαίο σύλλογο! Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το καλωσόρισμα! Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε”, έγραψε στο Instagram o Ποντένσε.

