Ντανιέλ Ποντένσε: Χαμός από φίλους του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο, για την υποδοχή του Πορτογάλου εξτρέμ

Σε ρυθμούς Ντανιέλ Ποντένσε κινείται ο Ολυμπιακός, αλλά και οι φίλοι της ομάδας. Ο 30χρονος εξτρέμ φτάνει στην Ελλάδα, με σκοπό να “σφραγίσει” την επιστροφή του στους Πειραιώτες και να ξεκινήσει την τρίτη του θητεία στην ομάδα.

Μπορεί η άφιξή του στην Ελλάδα να πήρε μία μικρή καθυστέρηση, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν “χαλάστηκαν” και βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025) στο “Ελ. Βενιζέλος”, για να υποδεχθούν τον Πορτογάλο εξτρέμ (ώρα άφιξης 20:30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ποντένσε είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες της ερυθρόλευκης εξέδρας, με το όνομά του να ακούγεται από φίλους του Ολυμπιακού, ακόμα και την περίοδο όπου δεν βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας.

Περίπου 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού δεν έχασαν την ευκαιρία, συγκεντρώθηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος” και δημιούργησαν ένα πανηγυρικό κλίμα, για να υποδεχθούν -και πάλι- τον Ποντένσε στην ομάδα.

Αφού ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στη συνέχεια, θα βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο, αφού ο Ποντένσε θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ως δανεικός. Ωστόσο, η διάθεση των δυο πλευρών, είναι ο παίκτης να μείνει για πολλά χρόνια στους Πειραιώτες.

Ο Ποντένσε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει κι αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League.