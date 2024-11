Ντέιβιντ Κόουτ: Ο διαιτητής που έβρισε Γιούργκεν Κλοπ και Λίβερπουλ εμφανίζεται σε video να κάνει χρήση ναρκωτικών

Λίγα 24ωρα μετά το σάλο που υπήρξε, λόγω των υβριστικών χαρακτηρισμών που έκανε κατά του Γιούργκεν Κλοπ και της Λίβερπουλ -σε video που διέρρευσε- ο διαιτητής, Ντέιβιντ Κόουτ μπαίνει και πάλι στο… μάτι του κυκλώνα, με την “Sun” να τον εμφανίζει να κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Η αγγλική “Sun” ανέβασε ένα video στα social media, στο οποίο ο Ντέιβιν Κόουτ φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών (κοκαϊνη), την περίοδο του καλοκαιριού ενώ ήταν ένας εκ των διαιτητών στο Euro 2024.

Όπως τονίζει η δημοφιλής ιστοσελίδα, το βίντεο τραβήχτηκε στις 6 Ιουλίου, μια μέρα μετά τα προημιτελικά του Euro 2024 μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας, στο οποίο ο ρέφερι είχε οριστεί VAR (σ.σ.το ματς με το χέρι του Κουκουρέγια).

Ο Άγγλος διαιτητής προκάλεσε σάλο και θύελλα αντιδράσεων όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βρίζει τον Γιούργκεν Κλοπ και τη Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του και να τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αγγλική ομοσπονδία.

Το συγκεκριμένο video φέρεται να έβγαλε ο ίδιος ο Κόουτ και το έστειλε σε φίλο του.

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he’s really is finished as a referee!



The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating pic.twitter.com/OEnrTMtSu1