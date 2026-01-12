Ντέμης για το Άρης – ΑΕΚ: Αγκωνιά στον Γιόβιτς στην ισοφάριση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Ντουντού

O Nτέμης Νικολαΐδης σχολίασε τις διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν διαμαρτυρίες στο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Μιλώντας στην εκπομπή “Monday FC” των καναλιών Novasports, ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε τόσο στο γκολ της ισοφάρισης που πέτυχε ο Άρης, όσο και στο τέρμα των γηπεδούχων που δεν “μέτρησε” μετά από onfield review του διαιτητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το 1-1 που πέτυχε ο Γένσεν, μετά από εκτέλεση κόρνερ που αμφισβητήθηκε από πολλούς, ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν μπόρεσε να πάρει θέση για το εάν ήταν κόρνερ ή όχι, αλλά τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να μετρήσει, λόγω αγκωνιάς -κι έτσι επιθετικού φάουλ- στον Γιόβιτς, στη φάση.

“Για το εάν ήταν κόρνερ ή όχι, ιδέα δεν έχω. Γίνεται ένα τέτοιο λάθος. Εγώ δεν είχα καταλάβει την αγκωνιά στον Γιόβιτς. Είναι καθαρή αγκωνιά. Είναι φάουλ σίγουρα” τόνισε ο παλαίμαχος επιθετικός.

Μάλιστα ο Ντέμης Νικολαΐδης θέλησε να δώσει συγχαρητήρια στον Σέρβο επιθετικό της ΑΕΚ, για τη συμπεριφορά του στη φάση: “Ο άνθρωπος τρώει αγκωνιά και δεν πέφτει κάτω, δεν κάνει τίποτα. Προσπαθεί να κάνει άμυνα. Αντί να τον επιβραβεύσουμε γι αυτό και να βρει τη φάση ο VAR, πέρασε αυτό το γκολ που δεν θα έπρεπε. Είναι καθαρή αγκωνιά. Πέρασε αυτό το γκολ που δεν θα έπρεπε. Εάν έπεφτε ο Γιόβιτς κάτω και έκανε και λίγο “θέατρο” ότι πόνεσε παραπάνω, μπορεί το VAR να τον καλούσε (σ.σ. τον διαιτητή). Ο αγκώνας από το λαιμό και πάνω είναι επιθετικό φάουλ και εδώ είναι κανονικό χτύπημα. Το βλέπουμε. Ο κανονισμός δεν λέει, εάν βγάλει αίμα είναι φάουλ. Μην οδηγούμε τους παίκτες να κάνουν “θέατρο”, για να πάρουν κάτι. Αυτό είοναι και κάρτα. Όχι μόνο φάουλ”.

Για το ακυρωθέν γκολ του του Ντούντου, ο Ντέμης Νικολαΐδης δήλωσε έκπληκτος με τη απόφαση: “Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε. Ο ένας πάει να στρίψει, ο άλλος από δω. Συγκρούστηκαν δυο παίκτες. Στι δική μου λογική, δεν δίνω εδώ κάτι”