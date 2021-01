Ντεμπούτο Γιαννούλη με Νόριτς

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Νόριτς. Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στην αγγλική ομάδα ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι με τη Μίντλεσμπρο.

Η Νόριτς γνωστοποίησε τους «εκλεκτούς» για το εντός έδρας παιχνίδι της, με το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη να συγκαταλέγεται στην ενδεκάδα.

Ο Κατερινιώτης μπακ περίμενε με ανυπομονησία για την πρώτη του συμμετοχή κι αναμένεται να δώσει όλα για να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

🎵 He came from Greece. He’s got his first (start) for Norwich🎵 pic.twitter.com/hUWyUKGcDQ