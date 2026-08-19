Ντέσερς: «Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτό ήταν μόνο η αρχή»

Ο Σίριλ Ντέσερς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, με τον πολύπειρο σέντερ φορ να αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστροφή του στη δράση.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (20/8 21:30) την Χράντετς Κράλοβε για τα πλέι οφ του Conference League, με τον Σίριλ Ντέσερς να τονίζει ότι όλοι στην ομάδα αισθάνονται τη πίεση για πρόκριση στην League Phase

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Όσα δήλωσε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού

Πόσο δύσκολος ήταν για εσάς όλος αυτός ο καιρός απουσίας, σκοράρατε ένα πολύ κρίσιμο γκολ με την επιστροφή σας, πώς νιώθετε;

«Πρώτα από όλα ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για εμένα όταν ήρθα, ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους, τους οπαδούς, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις καλύτερες ομάδες από τη κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολα τα ματς, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση».

Είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες, η ομάδα αντιλαμβάνεται τη πίεση που υπάρχει για την ευρωπαϊκή παρουσία;

«Ως παίκτης πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια που υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχτούμε τη πίεση και να την χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με τη μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε θα μείνουμε εκτός Ευρώπης και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, νιώθουμε τη πίεση όμως πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας».