Ντιέγκο Μαραντόνα: Η Νάπολι θα δώσει το όνομά του στο θρυλικό Σαν Πάολο (pic)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το θάνατό του και ειδικά την Αργεντινή και τη Νάπολη, όπου και λατρευόταν ως θεός.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου έγραψε “χρυσές σελίδες” ιστορίας με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα της Νάπολι, στην οποία και αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρα του.

Μαζί της κέρδισε μάλιστα και τα μοναδικά πρωταθλήματα του συλλόγου μέχρι και σήμερα, όντας μακράν ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της. Για να τον τιμήσει λοιπόν, η Νάπολι αποφάσισε να δώσει το όνομά του στην έδρα της, το Σαν Πάολο, το οποίο και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά γήπεδα του πλανήτη. Το γεγονός έφεραν στο φως ιταλικά δημοσιεύματα και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και από την ίδια την ομάδα.

Confirmed. Napoli stadium ‘San Paolo’ will be re-named in honour of Diego Armando Maradona. 🏟💙🇦🇷 pic.twitter.com/aKE6wBOHsc