Ντιέγκο Μαραντόνα: Κομπλεξικοί! Τα πρωτοσέλιδα των Άγγλων είχαν μέχρι και VAR (pics)

Ακόμη και 34 χρόνια μετά, η Αγγλία φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει την ήττα από την Εθνική Αγεντινής στο Μουντιάλ του Μεξικό, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το γκολ του αιώνα, αλλά και το γκολ με το “χέρι του θεού”.

Η συγκεκριμένη φάση τον έκανε μισητό στους Άγγλους, οι οποίοι έδειξαν το… κόμπλεξ τους ακόμα και στο θάνατό του. Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αναφέρονται στον χαμό του θρύλου του ποδοσφαίρου, με έμφαση όμως στο χέρι του αγώνα του 1986 και με “βαριές” εκφράσεις για την ποδοσφαιρική και την προσωπική ζωή του Μαραντόνα.



Η λέξη “cheat” (σ.σ. κλέφτης, άπιστος) κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών Μέσων, όπου γίνεται ακόμη λόγος για προβληματικό και αντιαθλητικό ποδοσφαιριστή. Η Daily Star το… τερμάτισε μάλιστα, γράφοντας στον κεντρικό τίτλο “Που είναι το VAR όταν το χρειάζεσαι”, λίγες μόνο ώρες μετά το θάνατό του.

