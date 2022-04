Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έγινε… θρύλος μετά από αυτή την αναμέτρηση. Το “χέρι του θεού”, αλλά το “θεϊκό” του γκολ, τοποθέτησαν το Αργεντινή – Αγγλία (2-1) για το Παγκόσμιο Κύπελλο 1986 στις κορυφαίες αναμετρήσεις σε Μουντιάλ, στο μυαλό των ποδοσφαιρόφιλων. Η φανέλα από εκείνο το ματς βγαίνει σε δημοπρασία ναι αναμένεται να σπάσει τα σχετικά ρεκόρ.

Η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, αναμένεται να πουληθεί για τουλάχιστον 4 εκατομμύρια λίρες ( 4,79 εκατομμύρια ευρώ τιμή εκκίνησης), όπως δήλωσε ο υπεύθυνος δημοπρασιών Sotherby’s την Τετάρτη.

Η ιστορική αυτή εμφάνιση ανήκει στον Στιβ Χοτζ. Ο πρώην Άγγλος διεθνής μέσος άλλαξε φανέλες με τον Μαραντόνα, μετά τη νίκη (2-1) της Αργεντινής.

Ο Χοτζ είχε στην κατοχή του αυτό το κειμήλιο για 18 χρόνια, μέχρι να το παραχωρήσει στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου στο Μάντσεστερ, όπου αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία εκθέματα. Πλέον, αποφάσισε να το πουλήσει μέσω του διεθνούς οίκου, σε μια δημοπρασία που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου.

Το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ ανήκει σε μια φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το 1928-1930, εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του μπέιζμπολ, η οποία πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2019 για 4.440.000 λίρες.

