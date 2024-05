Ντίλον Μπρουκς: «Ελπίζω ο Ολυμπιακός να κατακτήσει την Euroleague, τρομερή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ»

Ο Ντίλον Μπρουκς μίλησε στο κανάλι της Euroleague και εξέφρασε την επιθυμία του ο Ολυμπιακός να κατακτήσει την Euroleague, με τον σταρ του ΝΒΑ να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ.

Ο Ντίλον Μπρουκς βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/05/24) στο ΣΕΦ προκειμένου να δει από κοντά την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τα πλέι οφ της Euroleague, με τον 28χρρονο παίκτη των Χιούστον Ρόκετς να μιλά στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Στα λόγια του ο Μπρουκς υπογράμμισε ότι ελπίζει ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Final Four της Euroleague και να κατακτήσει το τρόπαιο, με τον ίδιο μάλιστα να τονίζει ότι η ατμόσφαιρα που έζησε από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ ήταν εντυπωσιακή.

Για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ:

«Ήταν απίστευτη. Το γήπεδο ήταν γεμάτο ενέργεια και ασταμάτητο πάθος. Πραγματικά φανταστική ατμόσφαιρα».

Για το αν παρακολουθεί παιχνίδια της Ευρωλίγκας από τις ΗΠΑ:

«Μερικοί συμπαίκτες μου, όπως ο Μαριάνοβιτς και ο Λάντεϊλ, έπαιζαν στην Ευρωλίγκα. Βλέπαμε συχνά παιχνίδια νωρίς το πρωί».

Για το τι προβλέπει ενόψει Final 4:

«Πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε παιχνίδι είναι τόσο έντονο. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Final 4 και να κατακτήσει το τρόπαιο».

What did @dillonbrooks24 think of @Olympiacos_BC fans and their F4 chances? pic.twitter.com/0mhVrM8vpV