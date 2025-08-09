Αθλητικά

Ντίνος Μήτογλου: Η εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στον Νίκολα Γιόκιτς και τους Σέρβους

Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής μπάσκετ και τα πήγε πολύ καλά στην... κόντρα με τον Νίκολα Γιόκιτς
Ο Ντίνος Μήτογλου κόντρα στον Νίκολα Γιόκιτς (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Ντίνος Μήτογλου κόντρα στον Νίκολα Γιόκιτς (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Η Σερβία επικράτησε της Εθνικής μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση επί κυπριακού εδάφους (66-76), με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο κορυφαίος της γαλανόλευκης.

Ο Ντίνος Μήτογλου δεν “μάσησε” όσες φορές βρέθηκε απέναντι στον Νίκολα Γιόκιτς, ήταν για ένα ακόμα ματς εξαιρετικός, έχοντας 18 πόντους κόντρα στους Σέρβους, με 6/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

“Ήταν ένα πολύ καλό φιλικό απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Θεωρώ πως κάναμε αρκετά βήματα μπροστά σήμερα. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η Σερβία έχει πολύ μεγάλα κορμιά, είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις. Δεν είναι όλες οι ομάδες με τόσο μέγεθος και βάθος. Η ενέργειά μας στην άμυνα μπορεί να φανεί ακόμη περισσότερο στη συνέχεια. Είμαι αισιόδοξος.

Από την πρώτη μέρα που ήρθα το έχω πει, βλέπω νέα πρόσωπα, με παιδιά που έχουν να δώσουν πολλά στο μπάσκετ, όπως ο Σαμοντούροβ. Και ο Γιαννάρας (σ.σ. Αντετοκούνμπο) θα μας βοηθήσει πολύ στη συνέχεια. Προσωπικά νιώθω καλά, στόχος είναι να πετύχουμε κάτι καλό για την ελληνική ομάδα. Μακάρι” ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.

