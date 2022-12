Ο Πελέ θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με το μοναδικό “ψεγάδι” στην τεράστια καριέρα του να είναι το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ποτέ στα πιο δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στη Σάντος και τη Βραζιλία, ο Πελέ απέδειξε την παγκόσμια ανωτερότητά του, μόνο στα τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, στα οποία και αγωνίστηκε. Η απόφαση όμως να μην… μεταναστεύσει στην Ευρώπη δεν ήταν δική του, αλλά της κυβέρνησης της Βραζιλίας.

Ο τότε πρόεδρος της χώρας, Ζάνιο Κουάδρος, πέρασε ειδικό ψήφισμα με το οποίο ανακηρύχθηκε «επίσημος εθνικός θησαυρός», ώστε να μην μπορεί να πάρει μετεγγραφή σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Σε ένα έγγραφο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί μάλιστα μετά το θάνατο του Πελέ στα social media, φαίνεται η άποψη του Κουάδρος για το θέμα. «Προβληματίζομαι για την επαναλαμβανόμενη πρόσληψη Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών από ξένους συλλόγους. Τώρα θέλουν να πάρουν και τον Πελέ. Η εξαγωγή αθλητών δεν μας ενδιαφέρει. Περιμένω μέτρα», αναφέρει στο έγγραφο που εστάλη στο αθλητικό συμβούλιο της χώρας το 1961.

In 1961, 20-year-old Pele had scored over 230 goals in 210 matches. Top European clubs placed offers to sign him from Santos.



The Brazilian President, Jânio Quadros, passed a bill that prevented Pelé from being sold to any foreign club.



The bill named him as a national treasure pic.twitter.com/ib39ywfICE