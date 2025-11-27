Ντομινίκ Κοτάρσκι: Απειλές θανάτου στη σύζυγο και το παιδί του μετά το Κοπεγχάγη – Καϊράτ

Η Κοπεγχάγη επικράτησε με 3-2 της Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Champions League, αλλά ένα λάθος του Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν αρκετό για να οδηγήσει σε απειλές προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι φαίνεται ότι δέχθηκε διαδικτυακές επιθέσεις από οπαδούς της Κοπεγχάγη για το λάθος του στο πρώτο γκολ της Καϊράτ Αλμάτι, με ύβρεις προς το πρόσωπό του, αλλά και απειλές για την εγκυμονούσα σύζυγό του. Ως εκ τούτου και η ίδια η ομάδα του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, για να στηρίξει τον Κροάτη.

Η ανακοίνωση της Κοπεγχάγης

“Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα”.