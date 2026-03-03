Ντόναλντ Τραμπ: «Πραγματικά δεν με νοιάζει αν το Ιράν παίξει στο Μουντιάλ»

Μόνο δεδομένη δεν είναι η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 που θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το σίγουρο είναι ότι το θέμα δεν απασχολεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ. Ωστόσο, η Τεχεράνη μπορεί να μη στείλει ομάδα στις ΗΠΑ, μετά τον πόλεμο με τους Αμερικανούς και το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πραγματικά δεν με νοιάζει», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Politico, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι το Ιράν είναι μια πολύ ηττημένη χώρα. Τρέχει με τα τελευταία της αποθέματα».

Με πόλεμο σε εξέλιξη, όπου μια διοργανώτρια χώρα (σ.σ. ΗΠΑ) έχει επιτεθεί σε συμμετέχουσα χώρα (σ.σ. Ιράν), η οποία με τη σειρά της εξαπέλυσε πλήγματα σε άλλες ανταγωνιζόμενες χώρες, η προοπτική συμμετοχής Ιρανών παικτών – και ενδεχομένως αξιωματούχων συνδεδεμένων με την κυβέρνηση – στις ΗΠΑ φαντάζει αδύνατη αυτή τη στιγμή.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 21 Ιουνίου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου. Αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλάβουν και οι δύο τη δεύτερη θέση στους ομίλους τους, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να αναμετρηθούν σε αγώνα νοκ άουτ στις 3 Ιουλίου στο Ντάλας.