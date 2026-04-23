«Ντόπες» οπαδών του ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ: «Το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό»

Στον ΟΦΗ όλα κινούνται γύρω από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ (25/04/26, 20:30) με τους οπαδούς των Κρητικών να βρίσκονται στην τελευταία προπόνηση.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ έκαναν «Γεντί Κουλέ» το Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο με καπνογόνα και συνθήματα στην τελευταία προπόνηση πριν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ φωνάζοντας «το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης ευχαρίστησαν τους φιλάθλους και τραγούδησαν μαζί τους για να μπουν σε κλίμα τελικού.

View this post on Instagram A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc)

Η αποστολή των Κρητικών θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Παρασκευής (24/04/26) στις 11:30 και ο ΟΦΗ θα κάνει την τελευταία του προπόνηση στο Πανθεσσαλικό.