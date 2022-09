Επεισοδιακά αρχίζει η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League καθώς υπήρξε ευρείας κλίμακας ένταση μεταξύ των οπαδών της Ντόρτμουντ και της Κοπεγχάγης.

Η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Κοπεγχάγη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, αλλά η αναμέτρηση δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς.

Συγκεκριμένα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οπαδοί της Κοπεγχάγης έριξαν φωτοβολίδες προς το μέρος των οπαδών της Ντόρτμουντ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων, Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να περιοριστούν τα επεισόδια, με τους οπαδούς των Δανών να αμαυρώνουν προς τη στιγμή της επιστροφή της ομάδας τους στους ομίλους του Champions League.

Kopenhagen fans are throwing pyros into the stands where our home fans are sitting.

What a joke, get the fuck out of our stadium! #BVBFCK #UCL pic.twitter.com/7tgdhPri3f