Μια τραγωδία ζει η οικογένεια του πρώην παίκτη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, καθώς ο αδερφός του, Ραχίμ, σκοτώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από τα social media, ο αδερφός του Ντουέιν Μπέικον έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Φλόριντα.

Ο αδερφός του Ντουέιν Μπέικον ήταν γνωστός ράπερ στην Φλόριντα, ενώ το περιστατικό έγινε μεταξύ της 28ης και 29ης Ιουλίου.

Ο Ραχίμ Μπέικον έπεσε νεκρός έπειτα από πάρτι που διοργάνωσε ο Ντουέιν Μπέικον στην πόλη Λέικλαντ στην πολιτεία της Φλόριντα.

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ο ιδιοκτήτης του χώρου όπου έγινε το πάρτι άναψε τα φώτα προκειμένου να αποχωρήσουν οι παρευρισκόμενοι λόγω των περιορισμών της πολιτείας σχετικά με τις ώρες κοινής ησυχίας.

Ωστόσο, κάποιοι απ’ τους καλεσμένους αρνήθηκαν να αποχωρήσουν με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λέικλαντ της Φλόριντα, Στέφανι Κερ, ανέφερε πως έχει συλληφθεί μία γυναίκα η οποία συνδέεται με το αιματηρό περιστατικό.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, έγινε στη 1:51. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες για το τι ακριβώς συνέβη, ο Ραχίμ Μπέικον δέχθηκε τα πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Rest in Peace @350heem . PolkWay was formed through a love for Music and Sports, and 350Heem embodied both. He played Basketball for Mckeel Acadmey while finishing with Lake Gibson, and is the younger brother of former NBA Guard Dwayne Bacon. He was also one of few locally to… pic.twitter.com/8Ub5pqujAn