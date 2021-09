Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, αυτός ο… δάσκαλος του μπάσκετ, “έφυγε” από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης (16.09.2021). Μια από τις ομάδες που στήριξε -και που δεν τον ξέχασε- ήταν και ο ΠΑΟΚ.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν προπονητής στο δεύτερο και τελευταίο πρωτάθλημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ (1992). Μάλιστα, με τους Θεσσαλονικείς έφτασε μια.. ανάσα από την κατάκτηση ευρωπαϊκού Κυπέλλου, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1992 με με 65-63 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το μοιραίο λάθος του Παναγιώτη Φασούλα.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Ντούσαν Ίβκοβιτς, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα σχετικό σχόλιο στα social media. Ανάλογη κίνηση έγινε και από την ποδοσφαιρική ομάδα του “δικέφαλου του Βορρά”.

“Ο δάσκαλος, ο μέντορας, ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Μια τεράστια προσωπικότητα του μπάσκετ πέθανε νωρίτερα σήμερα. Οι αναμνήσεις θα μείνουν μαζί μας για πάντα, μαζί με την τεράστια συνεισφορά του στο άθλημα.

Αντίο Ντούντα”.

The teacher, the mentor, the great Dusan Ivkovic.

A huge basketball personality passed away this earlier today. The memories will stay with us for ever, together with his enormous contribution to the sport.

Fare well Duda… pic.twitter.com/SzGxThbj5G