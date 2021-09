Με το “I did it my way” να ηχεί στα μεγάφωνα του ΣΕΦ, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς βρέθηκε το 2017 στο ΣΕΦ, στο αποχαιρετιστήριο “πάρτι” που του είχε διοργανώσει ο Ολυμπιακός, παρουσία πολλών φίλων του “Σοφού”.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς θεωρούσε την Ελλάδα… δεύτερη πατρίδα, έχοντας καθίσει στον πάγκο του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ (1991-1993), του Πανιωνίου (1994-1996), της ΑΕΚ (1999-2001) και του Ολυμπιακού (1996-1999 και 2010-2012).

Οι «ερυθρόλευκοι» όμως ήταν στην.. καρδιά του. Ο Ντούντα τους καθοδήγησε δύο φορές στην κατάκτηση δύο τροπαίων Euroleague (1997, 2012) και στο ιστορικό triple crown.

Την τελευταία του… παράσταση στα γήπεδα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς την έδωσε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός ανέλαβε να διοργανώσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 το… αποχαιρετιστήριο πάρτι του θρυλικού Σέρβου κόουτς (την απόφασή του να βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα την είχε ανακοινώσει την 1η Ιουλίου 2016, μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Αναντολού Εφές).

Σε εκείνη την λαμπερή βραδιά, στο ΣΕΦ βρέθηκαν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Φασούλας, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ντούσαν Βούκσεβιτς, Μπάνε Πρέλεβιτς, Ντράγκαν Τάρλατς, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτ, Ζάρκο Πάσπαλιε, αλλά και ο πρόεδρος της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου.

Oι Μίλαν Τόμις και Βασίλης Σπανούλης παρέδωσαν σε κάδρα και τα φύλλα αγώνα από τους τελικούς του 1997 και του 2012, ενώ τον βράβευσαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.

Στα VIP του ΣΕΦ βρέθηκαν και οι οι Σάσα Τζόρτζεβιτς, Γιούρι Ζντοβτς, Μιρσάντ Τουρκσάν, Τζο Αρλάουκας, Ευθύμης Ρεντζιάς, Νίκος Φιλίππου, Βασίλης Σούλης, Αντώνης Φώτσης, Νίκος Μπουντούρης, Δημήτρης Παπανικολάου, Μιχάλης Κακιούζης