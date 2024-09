Ντράζεν Πέτροβιτς: Συγκίνηση στο φιλικό προς τιμήν του θρύλου του μπάσκετ – Παρόντες Γκάλης και Γιαννάκης, με τον Αταμάν να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό

Στιγμές συγκίνησης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο φιλικό προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντράζεν Πέτροβιτς, με μία σειρά από θρύλους του αθλήματος να δίνουν το “παρών” στην κατάμεστη από 15.000 Κροάτες, «Arena Zagreb».

Ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Ντορόν Τζάμσι, ο Τόνι Κούκοτς, ο Ντίνο Ράτζα, ο Βλάντε Ντίβατς και πολλά ακόμη “τοτέμ” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τίμησαν για μία ακόμη φορά την τεράστια κληρονομιά που έχει αφήσει πίσω του ο Ντράζεν Πέτροβιτς.

“Ισχυρή” εκπροσώπηση είχε όμως και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Εργκίν Αταμάν, τον Σάνι Μπετσίροβιτς και τον Ματίας Λεσόρ. Οι “πράσινοι” έκαναν μάλιστα και σχετική ανάρτηση, στην οποία και έγραψαν: «Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση στη μνήμη του αείμνηστου Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο προπονητής μας, Εργκίν Αταμάν, ο τεχνικός μας διευθυντής, Σάνι Μπετσίροβιτς, ο διευθυντής αγωνιστικού τμήματος και επικοινωνίας, Δημήτρης Κοντός και ο παίκτης μας, Ματίας Λέσορτ, εκπροσωπούν απόψε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR».

Στο αγωνιστικό μέρος, μία επίλεκτη ομάδα από την Κροατία αναμετρήθηκε με την Team Drazen, με νυν παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το τελικό σκορ 110-107, να έχει μόνο τυπική σημασία. Όλοι όσοι βρέθηκαν στην Arena Zagreb τίμησαν με την παρουσία τους έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους όλων των εποχών, ο οποίος και έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όντας ακόμη εν ενεργεία αθλητής.

