Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έβαλαν «στοπ» στην πορεία των Μπόστον Σέλτικς με εντυπωσιακό τρόπο (123-107), ενώ ο εκπληκτικός Νίκολα Γιόκιτς «λύγισε» τους μαχητικούς Γιούτα Τζαζ, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη (115-110). Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι «μέτρησε» 32 πόντους 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 34 πόντους. Οι Γουόριορς πήραν έτσι την 14η νίκη τους (14-13 το ρεκόρ τους), ενώ οι Σέλτικς γνώρισαν την 6η τους φετινή ήττα (21-6 το ρεκόρ).Ααπό την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 31 πόντους.

