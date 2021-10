Ο Νίκολα Γιόκιτς στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς με τους Γιούτα Τζαζ για την 4η αγωνιστική του NBA, καθώς αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Σέρβος σέντερ που αναδείχθηκε MVP την περασμένη σεζόν, διαδεχόμενος τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Ρούντι Γκομπέρ και “σωριάστηκε” στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο.

Αμέσως μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και δεν συνέχισε στην αναμέτρηση, όπου είχε προλάβει να πετύχει 24 πόντους, με 6 ριμπάουντ κι 6 ασίστ σε μόλις 15 λεπτά αγώνα. Η κατάσταση του Γιόκιτς θα εκτιμηθεί σήμερα (27/10), αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις ΗΠΑ δεν έχει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Prayers up to Nikola Jokic 🙏🏽



