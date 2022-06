Ο Ντόσον Γκέρλι ή αλλιώς… Fake Klay εκμεταλλεύτηκε την ομοιότητα του με τον Κλέι Τόμπσον, αλλά έγινε -τελικά- αντιληπτός και αποκλείστηκε δια βίου από όλα τα παιχνίδια που δα διεξαχθούν στο μέλλον, στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Ντόσον Γκέρλι υποστήριξε ότι πριν το game 5 των Γουόριρς με τους Σέλτικς στο “Chase Center” πέρασε από πέντε ελέγχους ασφαλείας, χωρίς κάποιος σεκιούριτι να του ζητήσει ταυτότητα – και μάλιστα μπήκε στο παρκέ και έριξε σουτάκια για 10 λεπτά!

Όταν όμως κάποιοι υπεύθυνοι κατάλαβαν ότι δεν ήταν ο Κλέι Τόμπσον, τον απομάκρυναν από το παρκέ, με την ασφάλεια του Chase Center να του γνωστοποιεί -εγγράφως- ότι αποκλείστηκε διά βίου από αγώνες NBA, WNBA και G-League που γίνονται στον χώρο.

“Μου απαγορεύτηκε η είσοδος επειδή πέρασα από 5 ελέγχους από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου (που με άφησαν με την θέλησή τους χωρίς να ζητήσουν ταυτότητα) και σούταρα για 10 λεπτά. Επίσης, ξόδεψα 10.000 δολάρια σε εισιτήρια, τα οποία δεν μου επιστρέφουν. Γιατί να αποβληθώ επειδή η ασφάλεια του γηπέδου ήταν ανεπαρκής” σχολίασε ο ίδιος, μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Banned bc I walked pass 5 layers of security guards (who willingly let me through security without asking for ID) & shot around on the court for 10 minutes. I also spent 10K on tickets which they are not refunding. Why should I be banned because their security is incompetent?