Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κέρδισαν την πρώτη επιλογή στο draft του ΝΒΑ, κάτι που ουσιαστικά θα βάλει το σπουδαίο ταλέντο, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, στο ρόστερ τους από τη νέα σεζόν.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είδαν την τύχη να τους χαμογελά καθώς κέρδισαν την πρώτη επιλογή για το draft του 2023 αποκτώντας το δικαίωμα να επιλέξουν τον Γάλλο σούπερσταρ Βίκτορ Γουεμπανιαμά στις 22 Ιουνίου του 2023.

«Θα είναι απίστευτο», είπε ο ιδιοκτήτης των Σπερς, Πίτερ Τζέι Χολτ στο Σικάγο: «Το μέλλον μας ήταν ήδη λαμπρό, τώρα θα περάσει από το φεγγάρι».

Η διαδικασία της draft lottery ξεκίνησε με την ανακοίνωση των ομάδων που θα κληθούν να επιλέξουν από το No5 έως το No14, με τους Μάτζικ να έχουν διπλή επιλογή στο No6 και το No11, σε ένα draft που εκτός από το σούπερ ταλέντο, Βίκτορ Ουμπενιάμα, ξεχωρίζουν τα ονόματα του Σκουτ Χέντερσον, το Μπράντον Μίλερ και των δίδυμων, Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον.

Η No2 επιλογή στο επερχόμενο draft πήγε στους Σάρλοτ Χόρνετς, με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να επιλέγουν τρίτοι και τους Χιούστον Ρόκετς να αρκούνται στην τέταρτη επιλογή.

Άξιο αναφοράς, με το που ανακοινώθηκε ότι οι Σπερς θα επιλέξουν στο No1 στο επερχόμενο draft,, ο ιδιοκτήτης των Σπερς, Πίτερ Χολντ, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

«Υπάρχει μία ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στη Γαλλία και τους Σπερς λόγω Τόνι Πάρκερ και Μπορίς Ντιαό. Ξέρω πως η μισή Γαλλία, αν όχι ολόκληρη, ήθελε να πάρουν οι Σπερς το No1 pick στο Draft. Κοιτούσα τους πάντες στο δωμάτιο, ήμουν χαρούμενος. Όχι να το παινευτώ, αλλά ήξερα πως θα συμβεί αυτό. Βιντεοσκόπησα τον εαυτό μου να το λέει καθώς πήγαινα στην προπόνηση το πρωί. Μου το είπε το σύμπαν. Τα όνειρα, τα προαισθήματα, βγαίνουν κάποιες φορές», ανέφερε ο νεαρός άσος στην πρώτη του τοποθέτηση.

