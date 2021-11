Λεμπρόν Τζέιμς και Αζάια Στιούαρτ “αρπάχτηκαν” στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και το NBA τους τιμώρησε αμφότερους, έστω και πιο… ελαφρά από ό,τι αναμενόταν.

Ο “Βασιλιάς” έλαβε ποινή μίας αγωνιστικής και ο αντίπαλός του δύο αγωνιστικές, γιατί προσπάθησε να του “επιτεθεί” μετά από ένα χτύπημα που γέμισε αίματα το πρόσωπό του.

Ο καυγάς των δύο παικτών έγινε viral σε όλο τον κόσμο, αλλά το NBA προσπαθεί να… ηρεμήσει τα πνεύματα, ειδικά από τη στιγμή που πρωταγωνιστής στη φάση είναι ο κορυφαίος παίκτης των τελευταίων -πολλών- ετών.

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



