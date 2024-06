Ο 14χρονος γιος του Βασίλη Σπανούλη δεν σταματάει να βάζει τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Δείτε βίντεο με τον 14χρονο γιο του Βασίλη Σπανούλη, Θανάση, να ευστοχεί σε τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στο ΣΕΦ.

Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης, παρακολούθησε την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας την Τετάρτη (26/6) και μάλιστα μετά το τέλος της φρόντισε να δείξει το ταλέντο του στο μπάσκετ.

Με τον Θοδωρή Παπαλουκά να του δίνει ασίστ, ο μικρός ευστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα από την κορυφή της μπασκέτας.

…και φαίνεται πως είναι θέμα… DNA (και με τον Παπαλουκά να του δίνει μπάλα!)

…and it’s a DNA thing after all… (and with Papaloukas passing the ball!)@FIBA #FIBAOQT #OloiMazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/YrxxleC9vw