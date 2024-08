Ο 15χρονος Σταμάτης Ορφανός στην Ατλέτικο Μαδρίτης μέσω της Athens Goalkeepers Academy

Τρία χρόνια μετά τη μεταγραφή του Δημήτρη Σταματάκη στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η Athens Goalkeepers Academy (AGA) ανοίγει την πόρτα των ”ροχιμπλάνκος” και του ισπανικού ποδοσφαίρου γενικότερα σε έναν ακόμη νεαρό και εξαιρετικά ταλαντούχο τερματοφύλακα!

Ο λόγος για τον 15χρονο ομογενή goalkeeper από τον Καναδά, Σταμάτη Ορφανό (Stamati Orphanos), ο οποίος μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης και καθοδήγησης της No1 Σχολής Τερματοφυλάκων στην Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει τη μετακίνησή του στην Ατλέτικο!

Το who is who

Γεννημένος τον Δεκέμβριο του 2009 στην Οτάβα του Καναδά, όπου μεγάλωσε, ο Σταμάτης Ορφανός άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο από την ηλικία των 4 ετών και στα 7 του επέλεξε τη θέση του τερματοφύλακα. Τα χρόνια που ακολούθησαν δούλεψε σκληρά τόσο με την ομάδα του, Ottawa South United (OSU), όσο και ατομικά, ενώ το 2021 μετακινήθηκε στην επόμενη ομάδα του, West Ottawa Soccer Club (WOSC), προκειμένου να αγωνιστεί στο Ontario Provincial Developement League (OPDL).

Η επαφή με την AGA και η αξιολόγηση στην Αθήνα

Το 2023 ο νεαρός αθλητής και η οικογένειά του ήρθαν σε επαφή με τον Επικεφαλής της Athens Goalkeepers Academy, κ. Χρήστο Λάμπρου, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της Ακαδημίας, αφού πρώτα είχαν πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το έργο και τη μεθοδολογία της: AGA Training Methodology.

Ο Σ. Ορφανός ταξίδεψε στην Αθήνα όπου υποβλήθηκε σε ατομική αξιολόγηση από τον κ. Λάμπρου, ενώ τον Ιούνιο του 2023 συμμετείχε στο 12ο Goalkeeping Camp & Seminar της AGA, όπου αξιολογήθηκε με επιτυχία από τους τρεις σπουδαίους προσκεκλημένους προπονητές τερματοφυλάκων: José Sambade (πρώην GK Coach σε Εθνική Ισπανίας, Μονακό, Φούλαμ, Λα Κορούνια, Μπεσίκτας), Pascal Formann (Βόλφσμπουργκ) και Arturo González (Σεβίλλη)!

Η διπλή αξιολόγηση και η μετακόμιση στην Ατλέτικο

Κάπως έτσι και με τη διαρκή καθοδήγηση της AGA άνοιξε η ”πόρτα” για την Ισπανία. Τον Μάιο του 2024 ο Σταμάτης Ορφανός συμμετείχε στο 21ο εκπαιδευτικό ταξίδι της Athens Goalkeepers Academy στο εξωτερικό, το οποίο είχε ως βάση τη Μαδρίτη. Εκεί πέρασε με επιτυχία το 2ο στάδιο αξιολόγησης, το οποίο έγινε από τους προπονητές τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της Ατλέτικο, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο τρίτο και τελικό στάδιο αξιολόγησης έγινε από τους ”ροχιμπλάνκος” τον Αύγουστο του 2024, όταν τον κάλεσαν και τον φιλοξένησαν για αρκετές ημέρες στις εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθημερινό πρόγραμμα προπονήσεων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος επισφραγίστηκε και η μετακίνησή του από τον Καναδά στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο, όπου θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν (2024-25) αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής!