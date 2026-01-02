Ο 17χρονος παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών στην τραγωδία στο Κραν Μοντάνα

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του γκολφ, μετά την είδηση του θανάτου του 17χρονου Ιταλού Εμανουέλε Γκαλεπίνι, το όνομα του οποίου είναι το πρώτο που δημοσιεύτηκε από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά.

Όπως επιβεβαίωσε η ιταλική ομοσπονδία γκολφ, ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι συγκαταλέγεται στους περίπου 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό στο Κραν Μοντάνα.

Η ομοσπονδία έκανε λόγο για ένα νέο παιδί “που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού”.

“Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας”, πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη federazioneitalianagolf (@federazioneitalianagolf)

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι. Ήταν πολύ γνωστός στους κύκλους του εφηβικού και ερασιτεχνικού γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα της γενιάς του.

Στο Κραν Μοντάνα βρέθηκε μαζί με φίλους του για διακοπές, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πως έχασε τη ζωή του στο μπαρ Le Constellation, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.