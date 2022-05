Το πρώην αφεντικό της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν συνελήφθη στα Βραζιλία για οπλοκατοχή, την ώρα που ετοιμαζόταν να πετάξει με το ιδιωτικό του τζετ για την Ελβετία.

Ο 91χρονος Βρετανός επιχειρηματίας κρατήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Viracopos International του Σάο Πάολο, καθώς τα συστήματα σκάνερ εντόπισαν ένα όπλο στη βαλίτσα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι δικό του, αλλά δεν θυμόταν ότι υπήρχε στις αποσκευές του και γι’ αυτό το λόγο δεν το είχε δηλώσει ως όφειλε. Τελικά και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, πλήρωσε ένα πρόστιμο λίγο πάνω από 1.000 ευρώ και στη συνέχεια έμεινε ελεύθερος.

BREAKING: Former F1 chief Bernie Ecclestone was arrested in Brazil on Wednesday evening for illegally carrying a gun at an airport. https://t.co/ur0VTqXplN