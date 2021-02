Ο «Deadpool» Ράιαν Ρέινολντς απέκτησε τη Ρέξαμ (pics)

«Μπήκε» και στο ποδόσφαιρο. Ο ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται με την ταινία «Deadpool» και πλέον είναι με κάθε επισημότητα ο νέος ιδιοκτήτης της Ρέξαμ.

Η… αύρα του Χόλιγουντ στη Ρέξαμ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ράιαν Ρέινολντς μαζί με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφο, Ρομπ ΜακΕλέινι, ολοκλήρωσαν τις επαφές και αγόρασαν την ουαλική ομάδα, η οποία συμμετέχει στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν άμεσα το ποσό των δύο εκ. λιρών για την ομάδα, τις μετοχές της οποίας τα τελευταία χρόνια είχαν οι φίλαθλοι της μέσω του γκρουπ «Wrexham Supporters Trust».

Ο Ράιαν Ρέινολντς (πασίγνωστος μετά το ρόλο του στην ταινία «Deadpool») έδειξε μάλιστα την χαρά του για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσω του twitter, εκφράζοντας την επιθυμία του να βρεθεί γρήγορα στο γήπεδο της Ρέξαμ.

There are no small bottles, Wrob. Only small owners…. with small bottles.

