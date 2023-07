Σοκ προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση ότι ο θρυλικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Άγιαξ, ο Edwin Van der Sar, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Κροατίας, επειδή έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.

Τα νέα για τον 52χρονο πρώην τερματοφύλακα έγιναν γνωστά από τον επίσημο λογαριασμό του Άγιαξ στο Twitter, όπου αναφέρουν ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και πως βρίσκεται στη ΜΕΘ ενός νοσοκομείου της Κροατίας.

Η ολλανδική ομάδα σημειώνει ότι ο Edwin Van der Sar βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και ότι δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα. «Όλοι στον Άγιαξ ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Έντουιν. Σε σκεφτόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ομάδας.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9