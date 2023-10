Ο Άγιαξ έχει μπροστά του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τους ομίλους του Europa League, αλλά παράλληλα προσπαθεί να… συνέλθει και από την αγωνιστική κρίση, επαναφέροντας στην ομάδα τον Λουίς Φαν Χάαλ.

Μετά από τη “βαριά” ήττα από τη Φέγενορντ, ο Άγιαξ προχώρησε σε πολλές αλλαγές προσώπων, τόσο στη διοίκηση, όσο και στο προπονητικό τιμ, καθώς τα άσχημα αποτελέσματα δεν έχουν τέλος την τελευταία διετία.

Στο πλαίσιο αυτό όμως, συμφώνησε και με τον Λουίς Φαν Χάαλ για την επιστροφή του στην ομάδα σε συμβουλευτικό ρόλο προς το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Ο Ολλανδός τεχνικός έχει επανέλθει από το πρόβλημα υγείας που τον έθεσε εκτός ομάδας και θα προσπαθήσει να βοηθήσει από την πλευρά του, για την ανάκαμψη του “Αίαντα”.

Louis van Gaal will advise the Supervisory Board of AFC Ajax NV on football technical matters.