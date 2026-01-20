Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποθεώθηκε στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, παρά το γεγονός ότι δεν είχε στη βασική του ενδεκάδα τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από το Μαρόκο, μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμεινε αρχικά στον πάγκο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών είχαν έτσι την ευκαιρία να αποθεώσουν τον αρχισκόρερ της ομάδας τους, με ένα φοβερό “standing ovation” στο “Καραϊσκάκης”.

Ο Μαροκινός στράικερ θα έχει πλέον την ευκαιρία να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι της League Phase του Champions League κόντρα στον Άγιαξ.