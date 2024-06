Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στο Conference League

Ήταν δίκαιο, λογικό και έγινε πράξη. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, αναδείχθηκε από την UEFA κορυφαίος παίκτης του Conference League της φετινής σεζόν.

Ένα ακόμα “παράσημο” για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που πιστοποιεί την συγκλονιστική χρονιά που έκανε με τον Ολυμπιακό στο Conference League. Ο Μαροκινός επιθετικός αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη διοργάνωση.

Μετά τον τίτλο του MVP στον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα, ο 30χρονος “Killer” πήρε και αυτό το βραβείο, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε συνολικά 11 γκολ και 1 ασίστ σε συνολικά 9 παιχνίδια στην πορεία του Ολυμπιακού προς την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του.

9 games, 11 goals, 1 assist and the trophy



Ayoub El Kaabi is the 2023/24 #UECL Player of the Season